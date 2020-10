“Fatti una canna”, la campagna della parrocchia di Goito per aggiustare l’organo (Foto Ansa)

La parrocchia di Goito fa partire una raccolta fondi per aggiustare l’organo: “Fatti una canna. Per una buona causa!”, è lo slogan.

“Fatti una canna. Per una buona causa!”. Tutti subito a pensare alla marijuana ovviamente, ma lo slogan, lanciato dalla parrocchia di Goito (Mantova) parla di altre canne… Si tratta della canne dell’organo e lo slogan, con un “sottile” gioco di parole serve per una raccolta fondi.

La trovata di marketing della parrocchia di Goito si trova su un volantino diventato virale negli ultimi giorni sui social network. Ovviamente la marijuana non c’entra e come detto le canne sono quelle dell’organo della basilica Madonna della Salute.

Sul foglietto si legge: “Aiutaci a restaurare l’organo. Con 50 euro a canna oppure con una donazione tramite bonifico. Puoi partecipare anche tu all’iniziativa e tutti insieme realizzeremo l’opera”.

La raccolta fondi per una giusta causa

La raccolta è partita da don Marco Mani. Lo slogan ha già fatto il giro dei social e il pieno di commenti e di condivisioni: c’è chi definisce don Marco “un genio del marketing” e chi lo candiderebbe già al premio Nobel. “Servono circa 120mila euro – racconta don Marco alla Gazzetta di Mantova – Sappiamo che si tratta di una cifra importante, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, però faremo di tutto per trovare le risorse necessarie alla ristrutturazione di uno strumento che ha un grande valore, è un Montesanti”. (Fonte La Gazzetta di Mantova).