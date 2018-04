ROMA – Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale ma tutta la vicenda dovrebbe essere archiviata: lo scrive il Corriere della Sera.

Fiorenza Sarzanini scrive che il regista è indagato per violenza sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne. La cronista del Corriere aggiunge che l’iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma.

Secondo il giornale, peraltro, si profila anche l’archiviazione del procedimento perché due delle denunce sono arrivate oltre i termini di legge, mentre la terza non presenterebbe elementi sufficienti. Secondo le tre giovani, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le avrebbe poi obbligate a subire rapporti sessuali. “Un paio di mesi fa” sono state presentate le denuncie che hanno portato ora all’iscrizione di Brizzi fra gli indagati. La decisione finale sul procedimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La notizia non è piaciuta ad Asia Argento (una delle più attive del cosiddetto movimento #Metoo), che su Twitter ha commentato: “Brizzi indagato per molestie Ma per i pm l’inchiesta deve essere archiviata” – finché la prescrizione del reato di stupro rimarrà a 6 mesi, predatori e molestatori rimarranno impuniti. Occorre cambiare la legge che fu creata prima dell’unità d’Italia!