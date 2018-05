Fausto Filippone sedò la figlia Ludovica con il benzodiazepine prima di gettarla dal viadotto

PESCARA – Sono stati diffusi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] oggi i risultati tossicologici sui corpi di Fausto Filippone, della moglie, Marina Angrilli e della figlia, Ludovica.

Se su Marina Angrilli e Fausto Filippone non è stata rinvenuta traccia di alcuna sostanza, il risultato è stato diverso la ragazza. La piccola Ludovica fu infatti sedata dal padre: un quantitativo notevole di benzodiazepine è stato trovato nel corpo della figlia di Fausto Filippone che lo scorso 20 maggio dopo aver spinto e ucciso la moglie Marina Angrilli dal secondo piano di una casa, ha buttato da un cavalcavia della A14 la bambina di 10 anni prima di togliersi la vita.

Sulla base dei risultati tossicologici appena conclusi, gli investigatori sono al lavoro per capire come mai nell’auto di Fausto Filippone ci fossero una siringa e un bicchiere di plastica contenente 50 grammi di cocaina mista ad altra sostanza sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti.