CHIETI – Ludovica, la figlia di Fausto Filippone, non sarebbe stata sedata prima di venir buttata giù dal viadotto della A14. Lo ha detto lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, di dissuadere Filippone dal gettarsi nel vuoto.

“Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul burrone con il braccio del padre che le cingeva la vita. Poi l’ha lanciata e lei è venuta giù senza nessuna espressione, come un sasso. Era annichilita dal terrore. Era immobilizzata, ma non dai farmaci”. E sul movente: “Si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per dare una risposta a questa tragedia. Ma se cerchiamo un movente razionale non capiamo la patologia psichiatrica grave”.

I familiari, prosegue ancora Di Giannantonio, “riferiscono di un uomo che negli ultimi tempi era sempre più assente. Sicuramente un evento importante era stato la perdita della madre ma lui, su quel precipizio, faceva risalire a 15 mesi fa fatti che gli avevano stravolto la vita”. Tuttavia è dopo la morte della madre, nell’agosto scorso, che era apparso particolarmente provato. “Un componente della famiglia ha parlato di questo con la moglie. Ma lui, dopo che la moglie stessa gli aveva riferito della preoccupazione della sua famiglia, ha avuto una reazione forte, è andato da questo familiare dicendo: ‘Non devi entrare nella mia vita privata’”. Quindi, sottolinea Di Giannantonio, “il fuoco covava sotto la cenere ma era importante per Filippone mantenere l’etichetta di normalità, efficienza ed efficacia”.

“Su quel precipizio ripeteva – riferisce lo psichiatra-mediatore – ‘ecco some mi sono ridotto. Sono diventato un fenomeno da baraccone. Ho compiuto delle cose drammatiche e non me lo spiego. Ma avendole fatte ora c’è solo una possibilità”. Un piano prestabilito? “Era un ingegnere, abituato a programmare. Probabile che abbia pianificato anche la scelta del luogo”, risponde l’esperto.

Mentre sui risultati dell’autopsia sulla moglie di Filippone, Marina Angrilli, che ha stabilito che si tratta di omicidio, lo psichiatra Di Giannantonio non ha avuto dubbi fin dall’inizio: “Quello che aveva compiuto è apparso chiaro fin da subito”.