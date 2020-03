Fca produrrà mascherine (un milione al mese). E l’annuncio dimezza il calo in Borsa

ROMA – Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo per produrre mascherine facciali. Lo dice l’amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti, resa nota dalla Uilm. “L’obiettivo – spiega – è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari”. Fca non ha al momento precisato di quale stabilimento del gruppo si tratti.

Dop l’annuncio dell’ad, Fca ha dimezzato il calo in Piazza Affari. Il titolo dell’ex-Lingotto, che lasciava sul campo oltre il 5% dopo l’ultimo Dpcm che blocca tutte le attività industriali non necessarie, arriva a cedere il 2,2% riportandosi sopra quota 6 euro. Sotto pressione invece Cnh (-11,7%),l scesa sotto quota 5 euro, che si conferma il titolo peggiore del paniere delle blue chips. Pesante anche Exor (-4,68%), a monte della catena di controllo.

“In questi tempi eccezionali stiamo valutando come poter sfruttare l’ingegno e le competenze di Fca – dice Manley nella lettera ai dipendenti del gruppo – per aiutare la comunità. Tanti di voi sapranno che in Italia i nostri team di engineering e del manufacturing insieme ai colleghi della Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering, una delle poche aziende che producono respiratori, per aiutarli a raddoppiare la loro produttività”. (fonte Ansa)