Febbre Dengue: il vaccino la prossima settimana allo Spallanzani di Roma

Il vaccino contro la febbre dengue è stato ordinato e arriverà la prossima settimana all’Inmi Spallanzani di Roma dove sarà possibile ottenerlo. Visita e vaccino sono a carico dell’utente. Il vaccino, precisa la struttura, che è fra i primi centri a ricevere le dosi, sarà somministrato nell’Ambulatorio di Malattie tropicali con una prenotazione al Cup dell’Istituto o scrivendo a prenotazioni SPALLANZANI@inmi.it., precisano dall’Inmi.

Lo scorso settembre l’Aifa ha dato il via libera all’unico vaccino per la prevenzione della malattia approvato in Italia anche per chi non ha avuto precedente esposizione al virus e senza la necessità di dover eseguire un test pre-vaccinale, era stato precisato al momento dell’approvazione. Il vaccino contro la dengue prodotto da Takeda è tetravalente, vivo attenuato, per la profilassi contro la malattia da Dengue, causata da uno qualsiasi dei quattro sierotipi del virus. E’ possibile somministrarlo in soggetti a partire dai 4 anni di età e sono sufficienti 2 dosi per raggiungere l’immunizzazione.

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Provoca febbre alta e in alcuni casi emorragie anche gravi che in rari casi possono essere anche fatali.

Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. Ogni anno in tutto il mondo vengono riportati circa 390 milioni di casi di infezione, con un’incidenza che è aumentata di 30 volte negli ultimi 50 anni.