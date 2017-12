ALTIVOLE – Incidente mortale ad Altivole, in provincia di Treviso: lo schianto si è verifiato lungo via Mure. A bordo del pick-up finito fuori strada viaggiavano due fidanzati, Federica Brollo, 20 anni di Caerano, e il 21enne Francesco Zilio, di Asolo. L’impatto è stato violento, l’auto ha abbattuto due pali ed è finita in un canale, per Federica non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il fidanzato è stato sbalzato all’esterno dell’auto, è ferito gravemente ed è stato ricoverato a Montebelluna.

Aggiunge Marco Filippi su La Tribuna di Treviso: