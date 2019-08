SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) – E’ morta dopo aver lottato per cinque anni contro la leucemia Federica De Biasi, pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley.

Federica, 32 anni, viveva a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Lascia i genitori Maria Rosa e Gastone e le tre sorelle Valeria, Greta e Aurora.

La Loreggia Volley ha pubblicato sul sito ufficiale un messaggio di cordoglio per ricordare l’ex giocatrice: “È con grande dolore che annunciamo la morte di Federica De Biasi. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2017-2015. Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace”. (Fonte: Facebook)