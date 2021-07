Federica Farinella, la storia e la misteriosa morte della ragazza scomparsa nel 2001: le sue ossa ritrovate 19 anni dopo. Nella puntata di Chi l’ha visto?, in onda questa sera 14 luglio su Rai3 dalle 21:20, Federica Sciarelli ripercorre la storia di Federica Farinella.

Si tratta di uno speciale e di una novità per il programma: un documentario che ripercorre le tappe della vita, della scomparsa e della misteriosa morte di Federica Farinella. Vengono trattati i fatti che hanno caratterizzato la storia dell’Italia dal 1990 ad oggi, con le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca alla politica.

Federica Farinella, la scomparsa nel 2001

Federica Farinella, modella di Asti, sognava di diventare una star della televisione. Nel 1995 partecipa al programma di Valerio Merola Bravissima, riuscendo a farsi notare senza vincere. Vive a Roma, ma torna amareggiata in famiglia, poco dopo lo scandalo Vallettopoli. E’ il 2 settembre del 2001. Federica è seduta sul dondolo, davanti la casa di famiglia. C’è il sole, lei legge e fuma. Poco dopo Federica scompare nel nulla, per sempre.

Federica Farinella, la morte e il ritrovamento delle ossa

Il suo è un caso rimasto irrisolto. Il 2 ottobre del 2020, 19 anni dopo la sua scomparsa, vengono ritrovate da un cacciatore le ossa nei boschi di Camerano Casasco, Asti. E’ il 29 dicembre e l’esame del Dna non lascia dubbi: le ossa appartengono a Federica Farinella. Come è morta? Si è trattato di un suicidio o è stata uccisa? Il suo corpo è sempre rimasto lì o è stato nascosto dopo? Per la procura il caso è chiuso: suicidio. Ma il padre di Federica non si arrende, cerca ancora delle risposte e ha fondato l’associazione Penelope che si occupa proprio di persone scomparse.