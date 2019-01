CATANIA – Federica Guccione, 30enne di Mazzarrone, è morta nella notte tra martedì e mercoledì 9 gennaio in un incidente stradale avvenuto tra Licodia Eubea e Mazzarrone (provincia di Catania). La sua auto si è ribaltata finendo contro un albero.

E’ stato un passante a chiedere l’intervento del 112 intorno alle 5 del mattino. Non è chiaro quando sia avvenuto l’incidente. Ma dalle prime ricostruzioni sembra che la 30enne si sia ribaltata con la sua macchina per poi finire contro un albero. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Licodia. Federica Guccione era molto conosciuta nella zona. Lavorava da pochi mesi nella palestra Base Wellness e aveva studiato in città.