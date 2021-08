Federico Lugato scomparso in montagna da 5 giorni: si cerca soprattutto in Val Pramper

E’ scomparso in montagna da cinque giorni: Federico Lugato è sulle Dolomiti venete, in provincia di Belluno. E proprio qui si concentrano le ricerche dei soccorritori, per la precisione in Val Pramper.

Federico Lugato scomparso da 5 giorni sulle Dolomiti

Oltre cento persone, per il quinto giorno consecutivo, sono alla ricerca di un escursionista milanese, Federico Lugato, 39 anni. Di lui non si hanno più notizie da giovedì scorso, 26 agosto. Lugato era uscito casa per un giro nel gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano, catena che domina la val Zoldana, sulle Dolomiti Bellunesi.

Operatori del Soccorso Alpino, assieme a numerosi amici dell’escursionista disperso, si sono distribuite lungo il sentiero ad anello che l’uomo aveva intenzione di percorrere. Sono state ampliate le zone di indagine. L’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha a lungo sorvolato luoghi considerati primari.

Le ricerche di Federico Lugato in Val Pramper

Ieri era stato individuato il posizionamento del cellulare dall’ultima cella agganciata, ed è arrivata la traccia dei dati precedenti. Dai quali emerge come posizione possibile la Val Pramper, a Forno di Zoldo, dove oggi si concentreranno le ricerche.