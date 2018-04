ROMA – La Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Federico Pizzarotti per l’alluvione dell’ottobre del 2014 del torrente Baganza, l’esondazione che devastò una parte della città emiliana. L’accusa per il primo cittadino è di disastro colposo in concorso.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Con Pizzarotti, scrive oggi la Gazzetta di Parma, la Procura ha chiesto lo stesso per l’ex dirigente della protezione civile Alifraco, il direttore dell’Agenzia regionale della protezione civile Mainetti, l’ex comandante della polizia Municipale Noè e il responsabile della protezione civile Pattini. Secondo il pm Dal Monte il sindaco avrebbe dovuto aggiornare il piano protezione civile e non avrebbe attivato le fasi di allarme. Il sindaco Pizzarotti si è detto tranquillo: “Ho fatto tutto quello che si doveva fare”.