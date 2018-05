Federico Zini-Elisa Amato, quando il calciatore scriveva su Facebook: "Avrò cura di te..."

PISA – “Perché sei un essere speciale e io avrò cura di te…” scriveva su Facebook Federico Zini, il calciatore [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] del Tuttocuoio che nella notte ha sequestrato e ucciso l’ex fidanzata Elisa Amato.

Su Facebook sono tante le foto che ritraggono i due insieme.

L’ultimo scatto insieme risale al giugno dell’anno scorso: il sole, un abbraccio, Londra sullo sfondo. Qualche mese prima, Elisa aveva organizzato al suo Federico la festa di compleanno. “Grazie a colei che mi ha stravolto la vita, che mi accompagna giorno dopo giorno, che mi regala emozioni uniche – scriveva lui sui social – grazie per tutto quello che hai fatto ieri per me, dal brindisi di mezzanotte ai bigliettini sparsi per casa, dai regali fino alla meravigliosa serata che hai organizzato”. E ancora: “Dicono che per farla innamorare devi farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io”.