Fedez attacca un prete sull’aborto: “Non rompete le p….”. Interviene Simone Pillon

Un prete si appella agli influencer per sensibilizzare contro l’aborto ma Fedez lo attacca sui social e scatena una polemica dove interviene anche Simone Pillon.

Aborto, Fedez attacca un prete

“Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire” aveva scritto il prete, Don Mirco Bianchi. Parole che non hanno trovato d’accordo Fedez, che ha replicato così all’uomo di chiesa: “Appello a tutti i preti: Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie”. Dopo il tweet di Fedez tra i moltissimi dei suoi follower c’è chi ha insultato la Chiesa e chi, invece, a cercato di riportare il buon senso nel merito dell’argomento: “Dai Federico, il prete non può dire diversamente, è il suo credo. Così come noi siamo laici, occupanti di uno Stato (teoricamente) laico. Credo che ci sia necessità di una mano tesa sempre per le persone in difficoltà. Solo per quelle. Per tutte il buon senso e il rispetto”.

Simone Pillon contro Fedez

Anche il senatore Simone Pillon ha risposto a Fedez: “Secondo il tuttologo Fedez i preti non dovrebbero rompere le palle alle donne che vogliono abortire. Secondo don Mirco chi ha tanta visibilità dovrebbe impiegarla a favore della vita e non a favore dell’aborto. Abbiamo ancora preti credenti. E questa, in definitiva è una grande consolazione”. L’esponente della Lega ha concluso: “Davanti a influencer che ripetono a pappagallo gli spottoni del politicamente corrotto, abbiamo persone che sanno ancora usare il sensus fidei, o semplicemente il buon senso”.