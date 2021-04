Fedez ed Elodie prendono le parti di Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni cacciata di casa e minacciata dalla famiglia perché gay. E la raccolta fondi per lei supera i 20mila euro.

La giovane, che vive a Castelfiorentino (provincia di Firenze), è stata insultata e minacciata dai genitori e dal fratello dopo aver fatto outing. La vicenda è stata rilanciata sul web anche da Elodie e Fedez, che hanno lanciato una raccolta fondi per la giovane.

Il post di Fedez in difesa dai Malika

“Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo”, scrive Fedez in un post sul proprio profilo Instagram.

“I vari Pillon, associazioni cattolico-estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordarci che amare una persona dello stesso sesso sia contronatura e quindi non meritevole di pari diritti rispetto alle persone da loro considerate ‘normali’. Io credo invece che quello che ho appena visto sia contronatura, il rifiuto di una figlia da parte di una mamma attaccata ad uno stigma sociale che purtroppo è ancora vivo perché estremamente attuale nella nostra società cosiddetta ‘civile’ e ancor più triste costantemente alimentato”.

La raccolta fondi per Malika e la storia di Elodie

La vicenda di Malika è stata rilanciata anche da Elodie, che ha postato nelle sue storie su Instagram la campagna di Gofundme per aiutare economicamente la giovane, che deve anche sostenere le spese legali per l’accaduto, visto che la sua storia è finita in tribunale.

Al momento la campagna di raccolta fondi ha superato i ventimila euro. Intanto la procura di Empoli ha aperto un’inchiesta sulle minacce subite dalla ragazza da parte dei genitori.