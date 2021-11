Fedez lancia l’album Disumano. Il disco uscirà il 26 novembre ma il rapper l’ha presentato sui social con un video parodia in cui prende in giro la discesa in campo di Berlusconi (quella del 1993).

Fedez: Disumano e la discesa in campo

In realtà Fedez prende in giro anche tutto il sistema della comunicazione, che gli ha affibbiato una ipotetica discesa in campo. In politica. Questo perché ha acquistato il dominio Fedezelezioni2023.it. Che lasciava presagire una precisa volontà di mettersi in gioco nell’agone politico nazionale.

D’altro canto lui e la moglie Chiara Ferragni sempre più spesso hanno preso parte a dibattiti che hanno animato il mondo politico e non solo. Schierandosi, sovente, su posizioni nette (come per il Ddl Zan).

Cosa dice Fedez nel video della discesa in campo?

Ecco cosa dice Fedez nel video della discesa in campo: “L’Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano.

Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo, quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano”.

Il video ricorda, nella retorica ma anche nella location, il celebre filmato in cui Silvio Berlusconi annunciava la nascita di Forza Italia.