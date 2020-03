MILANO – Fedez e Chiara Ferragni si sono impegnati in prima persona per raccogliere fondi per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva per l’ospedale San Raffaele di Milano. Un reparto che è stato realizzato in tempi record, come mostra il rapper su Instagram. Appena 12 giorni e il reparto sarà consegnato e potrà essere operativo, mentre Fedez rinnova l’appello ai suoi fan a restare a casa.

In una stories pubblicata il 19 marzo su Instagram, Fedez sottolinea la rapidità con cui il nuovo reparto è stato costruito: “Venerdì 20 sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia costruita da ZERO in 12 giorni. Grazie a tutti voi”.

La coppia Ferragni e Fedez ha raccolto 4 milioni di euro, donandone 100mila di loro tasca, per aiutare le strutture ospedaliere a costruire reparti e contrastare l’emergenza del coronavirus. Sempre via Instagram, Fedez ha lanciato un appello ai follower: “Abbiamo appena parlato con il Presidente della Regione, ci ha chiesto di ribadire il messaggio di RIMANERE A CASA, soprattutto ai più giovani. Vi prego, non sottovalutate questo tema, potete fare la differenza. Noi per quanto possiamo cercheremo di rendere meno pesante questa reclusione organizzando dirette. Guardatele DA CASA! Per favore”.

(Fonte Instagram)