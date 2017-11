ROMA – L’ex consulente legale di Fedez, Susanna Chiesa, si spacciava per avvocato, ma non lo era ed è stata condannata per truffa ed esercizio abusivo della professione. Susanna Chiesa è stata condannata a sette mesi di reclusione ed al pagamento di 400 euro di multa per truffa ed esercizio abusivo della professione di avvocato.

“È stato l’attuale avvocato del rapper – Cristiano Magaletti – ha mettere la pulce nell’orecchio del cantante, quando aveva notato, nelle fatture emesse da Susanna Chiesa, voci di spesa decisamente sproporzionate. Alcune indagini – spiega una nota -, svolte sempre dal legale, hanno consentito di appurare che la dottoressa Chiesa, che si era sempre spacciata con Fedez come avvocato, tale non era affatto: anzi, non era nemmeno praticante abilitata: ciononostante aveva preso somme a titolo di Cassa Forense e trattato questioni giuridiche anche di un certo rilievo. Ma non solo”.

“Approfittando della fiducia che il rapper riponeva in lei, la Chiesa gli aveva fatto pagare somme piuttosto elevate per spese che avrebbero dovuto riguardare questioni legali ed invece servivano a rimborsare spese personali della dottoressa: biancheria intima, cene, bollette del telefono e molto altro ancora”.