Felice Maniero, ex boss Mala del Brenta condannato a 4 anni per maltrattamenti alla compagna Foto Ansa)

BRESCIA – Felice Maniero è stato condannato a quattro anni a Brescia per maltrattamenti alla compagna. Maniero ha rinunciato a collegarsi dal carcere di Voghera “per motivi di salute”.

Il giudice ha così rinviato la lettura della sentenza disponendo una verifica in carcere delle condizioni dell’ex boss della Mala del Brenta. “Sintomatologia pretestuosa”, ha stabilito il medico ed è quindi stato emesso il verdetto.

Felice Maniero era tornato in carcere a ottobre.

“Faccia d’angelo”, così era chiamato Felice Maniero, è tornato in carcere lo scorso 18 ottobre con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna.

In una intervista alla Stampa nel 2018, Maniero, disse: “A tutti i giovanotti che hanno l’acquolina in bocca pensando di fare i malavitosi, tanti soldi facili, ‘lo faccio per un paio d’anni, mi arricchisco e poi smetto’. Dico: sarebbe l’errore che devasterà la vita, trascinando dentro tutti i cari che non hanno alcuna colpa”.

“La parola pentito – spiega quindi Maniero – la ritengo inesatta e sono convintissimo che nessuno, sottoscritto incluso, abbia iniziato a collaborare con la giustizia perché “unto” da qualcosa.

È stata emanata una legge, che dà l’opportunità di avere riduzioni di pena se si collabora sinceramente e sostanzialmente con lo Stato. Credo sia stata molto preziosa nella lotta contro la criminalità. Se tornassi indietro di sicuro non rifarei il criminale. Ho capito – prosegue – che nella vita si possono avere gratificazioni intense con il lavoro e infinite con la famiglia, sempre vicina e in pace”. (Fonte Ansa).