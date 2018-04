ASCOLI – “Centoventinove auguri di buon compleanno”. Così il prof Felice Spicocchi, vice preside all’Istituto Agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Auguri in lingua tedesca e presumibilmente rivolti ad Adolf Hitler, nato proprio 129 anni fa: era il 20 aprile 1889.

Il post, come era prevedibile, ha scatenato un’ondata di polemiche infinite. Al punto che l’autore si è poi affrettato a rimuoverlo, ma la Rete, si sa, non dimentica. A confermare poi che il prof Spicocchi si stesse rivolgendo proprio al Fuhrer sono stati gli stessi ex alunni dell’Agrario: “Ai miei tempi – racconta qualcuno – la suoneria del suo cellulare era Faccetta Nera”.

Interpellato dall’Ansa però, il prof Spicocchi fa il vago: “Ho solo voluto fare gli auguri a una persona nata 129 anni fa, le cui opere artistiche io ammiro per alcuni versi”. E aggiunge: “Io non sono una persona di sinistra e questo è un granchio colossale”.

Tra i primi a segnalare il fatto, il responsabile del centro studi del Movimento Animalista, Rinaldo Sidoli: “Non è diritto di opinione, è revisionismo storico – ammonisce – È dimenticare le stragi naziste. È un insulto alla Memoria e a tutte le vittime italiane morte per mano delle SS” scrive in una nota, auspicando che la dirigente della scuola “prenda le distanze e organizzi un incontro con i sopravvissuti all’Olocausto per sconfiggere l’ignoranza storica sui crimini perpetrati dal nazismo contro i perseguitati”.

Il Comitato Antirazzisti Piceni ha scritto immediatamente alle autorità scolastiche, al Miur e al Prefetto di Ascoli Piceno: “L’Italia è una Repubblica democratica ed antifascista e la sua scuola pubblica ha tra i suoi compiti quello di educare al valore e ai principi su cui si fonda la Costituzione di questo Paese. Non deve dunque esistere alcun ruolo pubblico per chi non solo disconosce i principi basilari e fondanti del convivere democratico, ma addirittura manifesta aperta simpatia con l’emblema incarnato della negazione non solo di tutti i principi democratici che ci identificano, ma addirittura dei diritti umani”.

Non è la prima volta che insegnanti vengono “pizzicati” a pubblicare frasi o manifesti inneggianti al fascismo o al nazismo su Facebook: in genere, oltre alla rimozione dei materiali offensivi, vengono puniti anche dalle autorità scolastiche con la sospensione temporanea dall’incarico e un richiamo ufficiale. In Piemonte nell’estate scorsa fu una docente, la 40enne Alessandra Pettorusso, ad aver pubblicato un post dichiarando di ringraziare Dio ogni giorno per averla fatta fascista: segnalata all’ufficio postale e all’ufficio scolastico regionale, il suo profilo fu oscurato. Nel caso del professore marchigiano, il profilo è ancora aperto, ma il post incriminato è stato rimosso.