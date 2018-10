ROMA – Vigili inflessibili davanti al codice della strada, anche se si tratta di un funerale e il controllo costringe a fermare il carro con il feretro e corteo al seguito. E’ accaduto a Feltre (Belluno) dove (per un errore) i vigili urbani hanno fermato l’auto che trasportava la bara in chiesa perché il sistema Scout Speed segnalava la revisione scaduta del veicolo. Un errore nella lettura della targa, è stato accertato poi, perché il veicolo era in regola.

Ma lo sconcerto dei parenti del defunto è stato grande. Il fatto è divenuto noto nei giorni scorsi, quando sono giunte le lettere di scuse del sindaco alla famiglia del defunto e alla ditta di onoranze funebri. La macchina col feretro stava dirigendosi verso la chiesa per il funerale. Ad un incrocio si è imbattuta nel controllo dei vigili urbani, armati dello strumento elettronico che legge i data base della Motorizzazione e segnala le revisioni scadute.

Lo stop del corteo è durato pochi minuti, nell’imbarazzo generale. Gli autisti del carro funebre hanno mostrato il libretto di circolazione, facendo notare che era in perfetta regola, ed anche che, forse, il controllo poteva essere svolto a funerale concluso.