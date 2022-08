E’ stato spento nella notte il rogo divampato nella serata di domenica 21 agosto in un’azienda agricola di Fénis in Valle d’Aosta. Si tratta dell’agriturismo Le Bonheur, in frazione Chez Croiset. Nessuna persona e nessun animale risultano coinvolti nel rogo. La stalla è molto danneggiata e l’incendio si è propagato anche a parte del fienile.

Incendio in una stalla a Fénis in Valle d’Aosta

I cavalli sono stati messi al sicuro. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo e per questo i Vigili del fuoco, dopo aver estinto il rogo, hanno sospeso le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio non sono per ora note.

Nel 2012 morirono 19 cavalli per un incendio in una stalla

Nel 2012, in un maneggio di Marina di Grosseto morirono 19 cavalli per un incendio che si era sviluppato in una stalla. Nessun animale era sopravvissuto alle fiamme. L’incendio era durato pochissimo tempo, aveva spiegato il titolare del maneggio. Che aveva aggiunto: “I cavalli non hanno avuto il tempo di uscire. Ai box non ci sono porte, ma catenelle che con un colpo avrebbero potuto abbattere portandosi in salvo all’esterno”.