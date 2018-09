ROMA – Si erano fermati all’autogrill, ma il marito, alla guida, è ripartito dopo aver fatto benzina senza però accorgersi che mancava la moglie. Solo dopo la chiamata della consorte infuriata ha realizzato quando accaduto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Protagonisti della storia, sabato pomeriggio, una coppia di ottantenni di Isola del Liri in Lazio.

I coniugi erano andati a trovare alcuni parenti e si erano fermati in un autogrill sulla autostrada A24 Roma-L’Aquila. La donna aveva approfittato per andare al bagno. Ma quando è tornata all’area di servizio il marito era già ripartito. E così alla povera donna non è rimasto che chiamare il marito al telefonino. “Ma dove sei?” ha chiesto il marito. E in quel momento l’anziano ha capito cosa era successo. L’uomo è uscito dall’autostrada ed è tornato a prendere la consorte.