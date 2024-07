Fermato con 11 chili di cocaina in auto, arrestato 58enne (Foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Un corriere partito dalla Puglia e diretto a Bologna è stato fermato sulla A14 con 11 chili di cocaina nell’auto. La droga, raccontano, era nascosta in un vano ricavato in un doppiofondo tra i sedili posteriori e il bagagliaio. Qui, spiegano, gli agenti hanno ritrovato 10 involucri di cocaina, dal peso complessivo di quasi 11 chili e dal valore sul mercato dello spaccio stimato in circa un milione.

Le prime informazioni

Il corriere, un 58enne, è un cittadino italiano di origine albanese, finora incensurato e residente a Reggio Emilia. È stato arrestato. L’operazione è nata da informazioni raccolte dagli investigatori della squadra Mobile, venuti a sapere che una Volvo con a bordo un carico di droga sarebbe partita da Bari con destinazione Nord Italia. La vettura è stata intercettata e, con la collaborazione di Autostrade per l’Italia, monitorata attraverso le telecamere lungo il tragitto sulla A14. Gli agenti sono intervenuti dopo Castel San Pietro, seguendo e facendo fermare la Volvo al casello autostradale Bologna Fiera.

Il 58enne, unico occupante del veicolo, ha manifestato una certa agitazione, faticando a rispondere anche a domande semplici. La prima perquisizione dell’uomo e dell’auto ha dato esito negativo, ma è stato poi il fiuto di Barack, uno dei cani poliziotto della Questura, a scoprire la droga, segnalando l’area tra i sedili posteriori e il baule. A quel punto il 58enne ha deciso di collaborare e ha attivato il meccanismo, realizzato artigianalmente, che permetteva di aprire il doppiofondo.