È stato fermato dalla polizia l’uomo che nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio ha sparato a un giovane di 24 anni in strada, alla periferia sud di Torino, ferendolo a una caviglia. È accusato di tentato omicidio. Secondo gli investigatori della squadra mobile, coordinati nelle indagini dalla procura, l’uomo ha esploso alcuni colpi di pistola contro un’altra persona, con cui aveva avuto nei giorni precedenti una lite violenta, colpendo per errore il giovane. Il ferimento è avvenuto nel quartiere Mirafiori, in via Monastir. L’uomo che ha sparato è stato fermato dopo le analisi dei filmati ritratti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dopo che erano state raccolte le testimonianze dei residenti e dei passanti che avevano assistito alla scena.