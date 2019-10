PESARO – Un ragazzino di 16 anni è stato trovato morto per un colpo di fucile in casa a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, il 4 ottobre. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso e i carabinieri ritengono che possa essersi trattato di un suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, alle 13.15 di venerdì i famigliari del giovane studente di 16 anni sono entrati in casa in via Monte Asdrualdo e hanno trovato il corpo.

Subito sono scattati i soccorsi, ma i sanitari davanti al colpo di fucile non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e indagano se possa essersi trattato di un incidente, ma non escludono la pista del suicidio. (Fonte Leggo)