Un sorpasso fatale le è costato la vita: così è morta Sabina Bolognini, di 51 anni, in sella alla sua moto Ktm 390 lungo la Metaurense tra le contrade di Ca’ Lagostina e San Silvestro nelle marche.

Lascia marito e figli, era titolare del bar Nerocaffè al distributore del metano di Bivio Borzaga di Fermignano (Pesaro Urbino).

Incidente Fermignano, la dinamica dell’incidente

La donna stava percorrendo il rettilineo quando nel tentativo di sorpassare una Fiat Panda di colore bianco si è scontrata col fianco sinistro dell’utilitaria:

La Panda, diretta verso Urbania, precedeva di qualche metro la moto, quando ad un certo punto ha svoltato a sinistra per immettersi in una stradina laterale. Il cambio di corsia ha sorpreso la motociclista che non è riuscita a frenare andandosi a schiantare contro la parte sinistra dell’auto. La moto è volata via in un campo e la 51enne è piombata sull’asfalto, morendo sul colpo.