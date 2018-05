Fano, schiamazzi e musica alta nella notte: arrestati due moldavi

FANO – Ascoltano musica a tutto volume in piena notte [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. Qualcuno si lamenta e chiama la polizia. Ma quando arrivano, gli agenti vengono aggrediti da due ragazzi. Tutto è successo a Torrette nella notte tra sabato e domenica 13 maggio. E alla fine due giovani moldavi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Racconta il Corriere Adriatico: