ROMA – Ferragnez wedding, cioè niente meno che il matrimonio tra Fedez (al secolo Federico Lucia) e Chiara Ferragni. Matrimonio d’amore e di amorosi sensi beninteso. La coppia va e lo fa sapere e si vede pure. E anche matrimonio, cerimonia soprattutto per…i clic [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Già, proprio i clic su ogni tastiera di ogni latitudine e longitudine del popolo/pubblico italico. I clic battuti per esserci, vedere, guardare, in qualche modo esistere come invitati virtuali alle nozze, invitati a mezzo e dimensione web, alla vita altrui.

Tutta la due, anzi la tre giorni del Ferragnez wedding è stata costruita per portare clic, portarli a casa. Anzi, alle molte case e brand che hanno simpaticamente marcato e brandizzato il Ferragnez wedding prodotto. Confezione accurata e al tempo stesso standard, a misura del gusto una volta si sarebbe detto nazional popolare, ora si potrebbe dire…nazional influencer?

I due sposi si vogliono bene e si sposano e lo mostrano al mondo. Bene, bravi, bis. E i due sposi felici non dimenticano di essere professionisti. Professionisti di che? Del ricavare soldi dal web. Mettendo a frutto il loro capitale. Cioè i milioni (milioni!) di follower. Cioè di gente in carne e ossa che li sta a sentire, li segue, li imita. E aspetta da loro immagini di vita, consigli di vita, pensieri, suggestioni. Per milioni di follower, gente in carne e ossa, Fedez e Ferragni sono la compilazione e l’ordine delle cose, sono il motore di ricerca delle emozioni e delle parole. Per milioni di italiani Fedez e Ferragni sono il Google del loro mondo emotivo, milioni di follower chiedono a Fedez/Ferragni di quale emozioni devono vestirsi al mattino e affidano ai due la ricerca del perché e del come di una giornata,

Questo capitale Fedez e Ferragni proprio come fa una multinazionale del web lo mettono a frutto e rendita. Ferragnez wedding genera clic, clic generano soldi, la premiata ditta Ferragnez, società per clic, va. Non confetti, non auguri, solo opere di clic. Ciascuno dei follower ha potuto fare il suo regalo di nozze in forma di obolo sonante. Ferragnez wedding ringrazia.