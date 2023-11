Ferrara, domenica 26 novembre bomba day per consentire bonifica di un ordigno bellico

Domenica 26 novembre “bomba day” a Ferrara per consentire la bonifica di un ordigno bellico ritrovato all’inizio del mese nell’ex convento San Benedetto, durante lavori di restauro.

Bomba day a Ferrara, l’area interessata

L’area interessata è compresa in un raggio di 685 metri dal punto di rinvenimento e l’intera operazione coinvolge circa 12mila persone che saranno accolte in Fiera. Grazie a tecnologie di intelligenza artificiale sono state “mappate” le esigenze dei cittadini: migliaia di dati, raccolti tramite questionari, sono stati analizzati per capire come strutturare e organizzare gli spazi di Ferrara Expo che dovranno accogliere gli evacuati. Esigenze particolari come quelle sanitarie o di chi ad esempio ha animali di compagnia.

La presenza di quanti bambini, o di quanti hanno necessità di servizi di trasporto dedicati. Le operazioni di bonifica bellica saranno effettuate dagli artificieri dell’ottavo reggimento guastatori Folgore di Legnago (Verona).

