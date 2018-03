ROMA – “Caro Babbo Natale vorrei che mia mamma trovasse un lavoro”. E’ il desiderio della piccola Kelly per Natale, bambina di nove anni di origine filippina residente a Ferrara. Così ha scritto nella sua letterina a Babbo Natale appesa sull’albero insieme a quelle dei coetanei, nella piazza principale della città. La sua richiesta è semplice e ben precisa. “Mi piacerebbe ricevere dei vestiti invernali e un giocattolo”, ha continuato la piccola, per poi concludere: “Con affetto, la tua amica”.

Come riporta Il Resto del Carlino, è subito partita una gara di solidarietà in tutta Italia per cercare di realizzare il sogno della bambina. Su Facebook è stata addirittura creata una pagina chiamata “Un sogno per Kelly” per trovare un lavoro alla madre e donare alla bimba vestiti e giocattoli.

“All’interno della piazza del Comune di Ferrara c’è un albero dove i bambini appendono delle loro letterine con i loro desideri. Qui ne è stata trovata una molto toccante di una bimba filippina di 9 anni che desidererebbe un lavoro per la sua mamma, dei vestiti invernali e un giocattolo – si legge sulla pagina Facebook -. Questo gruppo ha l’intento di trovare questa bambina e questa famiglia e regalare un sogno e un sorriso. Aiutateci. Si pensava di raccogliere delle offerte per poi comprare dei vestiti e un giocattolo. Nei prossimi giorni spiegheremo come fare per raccogliere le offerte! Ci vuole anche qualcuno che si rendesse disponibile a trovare questa famiglia”.