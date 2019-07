FERRARA – Li hanno trovati nella stessa casa dove vivevano insieme da anni a Ferrara. Madre e figlio erano entrambi deceduti: lei, 87 anni, è morta di stenti dopo che lui, 68 anni, è stato colto probabilmente da un malore. La macabra scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì in un appartamento sito al terzo piano di via Barlaam.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri, chiamati dai vicini che avevano segnalato il cattivo odore. Una tragedia di solitudine estrema: fin dai primi rilievi, infatti, sono stati esclusi atti violenti.

La ricostruzione più plausibile, al momento, è che il figlio, che si prendeva cura dell’anziana madre malata, sia stato colto da un malore, probabilmente un infarto, che gli è stato fatale. La donna sarebbe morta in seguito, di stenti, non essendo in grado di badare a sé stessa. Entrambi i cadaveri erano riversi a terra: l’uomo è stato trovato in cucina, la donna in salotto. Sembra che i due decessi siano avvenuti circa cinque o sei giorni fa.

Verranno fatte ulteriori indagini e probabilmente verrà disposta l’autopsia su entrambi i cadaveri. (Fonte: Ansa)