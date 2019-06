FERRARA – Un gesto eroico che ha salvato una vita. Protagonista, o meglio, eroe, una giovane insegnante, Lara Breda. Domenica mattina la ragazza si trovava in strada a Ferrara quando, ferma a un semaforo, quando ha sentito un colpo contro il paraurti posteriore. Scesa dall’auto si è accorta che alla guida dell’auto che aveva tamponato la sua, c’era un 70enne immobile con la testa reclinata verso il basso. Capendo che qualcosa non andava, Lara ha aperto la portiera della macchina e chiesto l’aiuto di un passante. I due hanno steso a terra l’uomo e la ragazza ha praticato il massaggio cardiaco, mentre veniva avvisata l’ambulanza. Fortunatamente l’uomo, dopo l’arrivo dell’ambulanza ha ripreso conoscenza. Era stato colto da un infarto.

In tutta questa stupenda storia però c’è una parte negativa. Sentite le urla della ragazza, che cercava aiuto, nessuno di chi abitava nei dintorni è sceso. C’è chi come una coppia, da un balcone, si è messa a riprendere la scena col cellulare. Guai in vista per loro: i carabinieri stanno indagando per omissione di soccorso. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)