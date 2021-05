Ferrara: morto dopo un mese il bambino nato dalla mamma intubata perché aveva il Coronavirus

Il bambino nato a Ferrara dalla mamma intubata è morto dopo un mese. Il bimbo, di origine marocchina, era nato il 15 aprile all’ospedale ferrarese di Cona da una donna di 35 anni. Donna che era stata a lungo intubata per le conseguenze del Coronavirus.

Morto il bambino nato dalla mamma intubata a Ferrara

Il neonato, riporta il Resto del Carlino, si è spento sabato 22 maggio. Partorito prematuro proprio per le condizioni della madre, è sempre rimasto in terapia intensiva. Era nato con un peso di poco più di un chilo a 27 settimane. La donna, in ripresa e uscita dal coma ed è in fisioterapia.

Il primo e ultimo abbraccio tra la madre e il figlio

E’ riuscita a vederlo solo venerdì, per la prima volta, un giorno prima della morte. “L’ha stretto a sé per la prima e per l’ultima volta”, ha detto il padre al quotidiano. L’8 maggio, sempre all’ospedale di Ferrara, era morta la madre della donna e nonna del bambino.

Tutta la famiglia era stata colpita dal Covid

Tutta la famiglia era stata colpita dal Covid. I due figli più grandi, positivi ma asintomatici, prima erano stati ricoverati in ospedale perché nessuno riusciva ad accudirli poi, grazie all'intervento degli assistenti sociali, avevano trascorso qualche giorno in un Covid hotel. Anche il padre era stato contagiato. Dopo le dimissioni dall'ospedale, era tornato a casa coi figli.