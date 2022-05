Un operaio di 36 anni è morto, cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un’impalcatura in un cantiere a Ferrara. E’ successo questa mattina, in via Borgo Punta. L’uomo, caduto dal quarto piano, sarebbe morto sul colpo. È intervenuto il 118, ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso, e la Polizia per i primi accertamenti.

Operaio di 36 anni cade da un ponteggio e muore, tragedia a Ferrara

La vittima era di origine egiziana. Secondo quanto ricostruito si trovava su uno dei ponteggi esterni quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Sul posto, oltre a sanitari e gli agenti di polizia, anche la medicina del lavoro. L’incidente è avvenuto a metà mattinata, intorno alle 10. La ditta aveva appena ultimato i lavori di ristrutturazione della palazzina ed era appena cominciata la fase di smontaggio dell’impalcatura. Dai primi riscontri pare che la vittima fosse imbragata, ma saranno gli inquirenti a stabilire la dinamica dell’accaduto. Sotto choc i colleghi.