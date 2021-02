Ferrara, Rossella Placati è stata uccisa? E’ più che probabile. Alla donna di circa 50 anni trovata morta in casa a Bondeno, nel Ferrarese, l’hanno presumibilmente colpita alla testa con un oggetto contundente.

Aggiornamento delle 16 e 57

Il compagno è attualmente sottoposto a interrogatorio e sospettato di omicidio. L’uomo, qualche anno più giovane di lei, è interrogato alla presenza di un difensore, da parte del pm di turno Stefano Longhi e dei carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Bolognese 45enne, artigiano edile e separato, si è presentato intorno alle 8.45 alla stazione dei carabinieri di Bondeno riferendo di averla trovata esanime, nel bagno dell’appartamento.

Ci sarebbero alcuni elementi che non tornano nel racconto che ha fatto agli inquirenti. Avrebbe detto di essere andato via ieri sera dopo un litigio, di essere tornato questa mattina e di aver trovato la donna riversa nel bagno. Non ci sono segni di effrazione e si sta cercando l’arma del delitto, un oggetto contundente usato per colpire la vittima alla testa.

Ferrara, Rossella Placati è stata uccisa, l’ipotesi più accreditata

Rossella Placati, 50 anni, separata con due figli, abitava vicino all’argine del Panaro, nel quartiere San Giovanni, a Bondeno.

L’allarme alle 8 di questa mattina. Una vicina, segnala La Nuova Ferrara, accortasi che qualcosa non andava, ha avvertito la sorella della Placati.

Il rinvenimento del cadavere uno spettacolo atroce. La donna era morta da almeno due ore. L’hanno trovata riversa senza vita nella stanza al primo piano dell’appartamento che divideva con il nuovo compagno. La testa fracassata.

L’indizio più chiaro, l’ipotesi più brutta.