Ferrara, spacciatore offre droga a un passante: ma è un poliziotto in borghese. Ecco com’è finita (foto d’archivio Ansa)

Pusher offre droga a un passante ma il passante altro non è che un poliziotto in borghese e alla fine lo spacciatore viene arrestato e condannato.

Tutto è avvenuto a Ferrara, nei pressi della stazione ferroviaria. A raccontare la storia è Estense.com.

“L’episodio – racconta il giornale – si è verificato nella giornata di sabato quando un agente in servizio presso il posto di Polizia Ferroviaria, mentre percorreva il primo binario per rientrare in ufficio, ha notato un gruppo di cittadini extracomunitari seduti su un marciapiede adiacente il bar del dopo lavoro ferroviario. Un paio di questi hanno cercato con lo sguardo e con dei cenni di attirare l’attenzione dell’agente con l’evidente tentativo di stabilire un contatto. Poco dopo lo hanno avvicinato e proposto l’acquisto di sostanze stupefacenti, che l’agente ha rifiutato”.

E ancora: “Il poliziotto, visto che i due pusher stavano continuando nella loro ‘attività’, è entrato in un bar per non destare sospetti e avvertire i colleghi di quanto stava accadendo, informandoli che si sarebbe diretto verso i bagni della stazione. Giunto nei pressi dei bagni, sempre seguito dai due giovani extracomunitari e monitorato dai colleghi a debita distanza, si è diretto all’interno della toilette immediatamente raggiunto da uno dei due, che gli ha chiesto 50 euro offrendogli una busta contenente marjiuana che nel frattempo aveva estratto dalla tasca del giubbino”.

L’agente, dopo essersi qualificato come poliziotto, ha poi bloccato il pusher.

Spacciatore che poi ha tentato di reagire colpendo l’agente con calci e ginocchiate.

“L’immediato intervento degli altri agenti – conclude il giornale – ha permesso di immobilizzare il giovane e arrestarlo”. (Fonte: estense.com)