Una Ferrari che viagga 250 chilometri all’ora lungo la statale 36. La corsa è avvenuta nel tratto che da Cinisello Balsamo (provincia di Milano) porta a Valassina (provincia di Monza e Brianza) fino a Lecco.

Ferrari a 250 km/h: il video sui social

Il video è stato postato sui social e ripreso da LeccoToday dopo la segnalazione di vari lettori che commentano la pericolosità del gesto con commenti tipo “è veramente pericoloso e da incoscienti” o “certe cose non dovrebbero succedere”.

Ferrari a 250 km/h, il video girato dal passeggero

Il video è stato girato dal passeggero che siede accanto al guidatore. Che sia una Ferrari si capisce dal logo del Cavallino sul volante. I due a bordo nel video non parlano: l’unica cosa che si sente è della musica di sottofondo. Il passeggero, probabilmente con uno smartphone inquadra il rettilineo e il tachimetro digitale sul cruscotto che sale vertiginosamente fino a sfiorare di 25o chilometri orari in una manciata di secondi. La Ferrari sfreccia e sfiora le altre vetture in transito.

E non è la prima volta che avviene una cosa del genere, scrive Today. Il comando di Polizia stradale di Monza e Brianza spiega che segnalazioni relative a manovre azzardate o condotte che avvengono su questa strada sono piuttosto frequenti.