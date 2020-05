ATENA LUCANA (SALERNO) – Festeggiano sulla terrazza di un appartamento il compleanno di una ragazza, arrivano i carabinieri interrompono l’assembramento vietato dalla normativa emergenziale anticoronavirus.

Undici persone state segnalate e per loro è scattata una sanzione per un ammontare complessivo di 4.500 euro.

E’ accaduto ad Atena Lucana, nel Salernitano, paese ex zona rossa del Vallo di Diano.

I festeggiamenti si sono svolti fino a tarda sera con il coinvolgimento di persone comprese tra i 20 ed i 40 anni di età.

Una festa in piena regola, tutti ammassati bevendo e mangiando con musica ad alto volume.

Sono giunti i militari della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, in perlustrazione per controlli mirati in tema di prevenzione e di divieti da Covid-19, e hanno posto fine all’incontro.

Va con un gigolò e non vuole pagare, chiama i carabinieri.

Ha violato le norme restrittive per il coronavirus per andare a casa di un gigolò, al quale poi non ha pagato la prestazione se**uale finendo così in caserma, dove è stato multato.

E’ successo a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia.

Protagonista, un cinquantenne che è partito da Reggio Emilia per andare in un altro comune.

Al momento di saldare il conto richiesto di 450 euro, tra i due è nata la discussione.

Al rifiuto del cliente, il gigolò gli ha trattenuto portafoglio e il telefonino come ‘pegno’.

Poi i due sono andati a risolvere la questione dai carabinieri ma per il cliente è scattata una multa da 400 euro per essersi spostato fuori dal comune di residenza senza un motivo di necessità.