Oggi, sabato 2 ottobre 2021 si celebra l’annuale Festa dei nonni. Il giorno è stato stabilito con una legge ed ha una ragione legata alla religione cattolica. Serve a festeggiare le nonne e i nonni, dando loro grande importanza e influenza sociale.

Festa dei nonni 2021, le origini

La festa dei nonni non è diffusa in tutto il mondo e nei paesi in cui esiste non cade necessariamente il 2 ottobre. Negli Stati Uniti, la ricorrenza si festeggia la prima domenica di settembre. In Canada la festa avviene il 25 ottobre, in Francia e Polonia esistono invece due ricorrenze separate, una per le nonne e una per i nonni.

La data italiana è stata fissata ufficialmente con la legge numero 159 del 31 luglio 2005. Vi si legge che l’intenzione è “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Festa dei nonni 2021, cosa succede il 2 ottobre

La scelta del 2 ottobre è legata al fatto che nel medesimo giorno il calendario cattolico dei Santi posiziona il ricordo liturgico degli angeli custodi. I nonni, seguendo un collegamento implicito, sarebbero gli angeli custodi dell’infanzia.

Non solo ricorrenze religiose: la storia della super nonna

La prima istituzionalizzazione civile della festa dei nonni, al di là delle ricorrenze religiose è avvenuta negli Stati Uniti nel 1978. Alla presidenza guidata allora da Jimmy Carter venne proposta di una casalinga della Virginia Occidentale di nome Marian McQuade. La donna era madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti ed era convinta che la relazione con i nonni fosse fondamentale per la buona educazione delle nuove generazioni.