Festa del papà 19 marzo 2021: frasi di auguri per i papà, tradizioni, eventi e zeppole gratis

Festa del papà venerdì 19 marzo 2021, le frasi di auguri per la festa del papà, le tradizioni per la festa e per San Giuseppe, gli eventi e le zeppole. Una ricorrenza diffusa in tutto il mondo ma in altri paesi la festa del papà è fissata per la terza domenica di giugno, in altri l’ultima domenica di luglio. In molti paesi di tradizione religiosa cattolica la festa è invece celebrata il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe padre putativo di Gesù Cristo.

Festa del papà 19 marzo, il dolce tipico di San Giuseppe

Il dolce tipico della festa del papà ha varianti regionali ma per lo più a base di creme, con impasto simile a quelle dei bignè. In particolare le zeppole. E’ tipico il dolce napoletano, che prende il nome di San Giuseppe. Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, con Maria e Gesù, San Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera. Sono realizzate con pasta simile ai bignè, di forma schiacciata, e possono essere fritte o al forno. Sopra viene posta di norma crema pasticcera e una amarena.

In Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta. In Emilia-Romagna il dolce tipico della festività è la raviola (piccolo involucro di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta).

Le frasi di auguri per la festa del papà

Vediamo ora alcune delle frasi di auguri per la festa del papà:

Per un papà speciale che non posso non adorare con tutto il cuore. Buona festa del papa!

Non tutti i supereroi indossano una maschera, e tu sei uno di questi. Buona festa del papà!

Hai guidato il mio cammino, passo dopo passo, e ogni tua impronta è impressa nel mio cuore. Questo giorno di festa te lo sei proprio meritato. Tanti auguri, papà!

Tutti i miei amici hanno paura di diventare come loro padre. Io ho paura di non diventarlo.

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno possa dare a un’altra persona: ha creduto in me.

Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una figlia.

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva.

Zeppole gratis a Roma per la festa del papà

Zeppole gratis per la festa del papà del 19 marzo, in asporto e in delivery. Questa l’iniziativa di solidarietà del locale “Purosud” per la città di Roma con l’obiettivo di regalare un sorriso a tutte le famiglie che si trovano a vivere distanze forzate e seguito delle nuove chiusure. L’omaggio solidale consiste nel regalo – spiega nel dettaglio una nota – di due zeppole di San Giuseppe da degustare in famiglia o inviare ai genitori soli durante la quarantena con il fine di dire anche a distanza “Ti penso, tanti auguri papà!”. Le zeppole gratis potranno essere ordinate attraverso il sito shop-purosud.com e recapitate ai genitori nella Capitale.