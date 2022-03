Festa del papà 19 marzo: frasi di auguri, perché si festeggia, san Giuseppe, dolci tipici

Tutto sulla festa del papà del 19 marzo 2022: frasi di auguri (trovate l’elenco nell’ultimo paragrafo dell’articolo), perché si festeggia, la tradizione cattolica, san Giuseppe, dolci tipici (i famosi bignè di San Giuseppe).

Perché la festa del papà è il 19 marzo? La tradizione cattolica

Secondo la tradizione cattolica, in molti paesi la festa del papà è celebrata il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe padre putativo di Gesù Cristo. Ecco perché il dolce tipico di questa festa, il bignè, si chiama proprio “bignè di San Giuseppe“.

Il bignè di San Giuseppe, il dolce tipico della festa del papà del 19 marzo

Il dolce tipico della festa ha varianti regionali ma per lo più a base di creme e/o marmellate, con pasta choux. A Roma sono chiamati Bignè di San Giuseppe e vengono tradizionalmente preparati fritti, sebbene attualmente sia diffusa anche la cottura al forno.

Esemplare è il dolce napoletano, che prende il nome di zeppola di San Giuseppe. Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, con Maria e Gesù, san Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera. Sono realizzate con pasta choux e possono essere fritte o al forno; al di sopra viene posta di norma crema pasticcera e marmellata di amarene.

Come scrive Wikipedia, in Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta. Questi sono solo alcuni degli esempi sui dolci che si consumano durante la festa del papà il 19 marzo.

Le migliori frasi e citazioni per la festa del papà del 19 marzo 2022

Riportiamo di seguito, un elenco con le migliori frasi e citazioni per la festa del papà del 19 marzo 2022.