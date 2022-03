Festa della donna: i due mariti che provano ad uccidere le mogli e poi si tolgono la vita

Due casi identici, proprio nel giorno della festa della donna: due mariti che provano a uccidere le rispettive mogli e poi si tolgono la vita. Uno a Brindisi e uno a Bra, in provincia di Cuneo. In entrambi i casi le donne sono state ferite, una in modo grave e l’altra no. E in entrambi i casi poi i due uomini si sono tolti la vita, uno impiccandosi e l’altro gettandosi sotto un treno.

Festa della donna, il caso di Bra

Aggredisce la moglie, ferendola in modo non grave, e si suicida sotto un treno. Il grave episodio di cronaca, nel giorno della festa della donna, questa mattina a Bra, nel Cuneese. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, ha litigato con la moglie e, impugnato un coltello, l’ha colpita, ferendola in modo non grave. Il marito si è poi diretto nella zona di strada Falchetto, alle porte di Bra, e si è lanciato sotto un treno della Sfm4 partito da Alba e diretto a Torino Stura.

Caso analogo a Brindisi

Poco prima un 72enne di Brindisi ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola e poi si è suicidato, impiccandosi alla veranda della villetta di famiglia. E’ accaduto a Brindisi, al rione La Rosa, una zona periferica e residenziale. La donna, coetanea, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Perrino, sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.