Festa della mamma domenica 8 maggio: frasi di auguri, la storia, perché si festeggia

Auguri festa della mamma, tante frasi per le nostre madri in vista della sua giornata che si celebrerà questa domenica 8 maggio. Dal 2000 è una festa “mobile” che non ha una data prestabilita. Scopriamo la storia ma non solo. Ecco un’ampia raccolta di aforismi, citazioni e frasi di auguri per la festa della Mamma che ci aiuteranno a dimostrare con le parole tutto il nostro sentimento.

Festa della mamma in Italia, la storia

La Festa della mamma in Italia nasce nel 1933, anno in cui viene istituita il 24 dicembre la Giornata della madre e del fanciullo. La ricorrenza, nata in periodo fascista e di intento chiaramente propagandista, rappresentò però solo una breve parentesi.

La festa come la conosciamo oggi ha origine invece nel 1956, a opera del senatore e sindaco di Bordighera Raul Zaccari, come occasione commerciale. Fu infatti ideata in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, e prevedeva di omaggiare tutte le mamme di Bordighera con un mazzo di fiori. L’anno successivo fu don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, a dare anche un valore religioso alla ricorrenza. Era il 12 maggio 1957 quando il parroco decise di celebrare la mamma, incarnazione dei valori cristiani.

Nel 1958 una legge istituisce la Festa della mamma, scegliendo come data l’8 maggio. La ricorrenza ha mantenuto una data fissa fino al 2000, anno in cui è stata trasformata in una festa mobile, per dar modo alle madri di trascorrere più tempo con i propri cari. In quell’anno fu deciso che la giornata da dedicare alle mamme sarebbe stata la seconda domenica di maggio, che quest’anno coincide proprio con la sua data originale.

Frasi per la Festa della Mamma: le più belle

Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore.

Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma!

Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

L’amore di una mamma è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama poi ti conosce.

Sei la mamma che tutti vorrebbero e che io ho avuto la fortuna di avere. Ti voglio tanto bene!

Alla migliore madre del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore.

Frasi e auguri per la festa della mamma

Tanti auguri a tutte le mamme che amano, accudiscono e resistono… Buona Festa della Mamma!

Cara mamma, grazie per esserci stata quando avevo bisogno di te e anche per le volte in cui pensavo di no.

Grazie per avermi fatto fare il pieno di sorrisi, abbracci e carezze. Grazie per l’immenso amore che mi hai sempre regalato. Grazie di essere la mia mamma!

Grazie per non aver mai chiesto spiegazioni quando tutto ciò che volevo era un lungo abbraccio e qualche risata.

Mamma, sei la cosa più bella e più dolce che la vita mi potesse donare. Ti voglio bene!

Sono il figlio più orgoglioso di tutti: nessuno ha una mamma come te!

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

Grazie mamma per avermi illuminato il cammino!

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto. (Marcel Proust)

Tanti auguri alla persona che mi ha insegnato tutto ciò che conta nella vita… Buona Festa della Mamma!

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose “Dove c’è la mia mamma”.

Ti auguro una festa della mamma meravigliosa quanto te!

So che non sei sempre perfetta, ma sei il regalo più prezioso che abbia mai ricevuto, mamma.

Niente riuscirà mai a dividerci perché noi eravamo, siamo, e saremo sempre un’unica anima divisa in due distinti corpi. Ti voglio bene mamma!

Mamma, prometto di vivere una vita che renderà giustizia a tutti i sacrifici che hai fatto. Buona festa della mamma!

Buona Festa della mamma, frasi e auguri

Sei un incredibile mix di gentilezza e tenacia. Ti voglio bene, mamma!

“Mamma”, la prima parola che ti entra nel cuore e ti fa crescere con tantissimo amore. Tanti auguri!

Voglio ringraziarti per essere mia madre, perché sei proprio quella che avrei sempre voluto.

In tutti questi anni sono cresciuta circondata dall’affetto dei tuoi dolci abbracci. Sicuramente non riuscirò mai a ricambiare l’amore che mi hai dato ma una cosa è certa: il mio bene per te è immenso proprio come il tuo cuore!

Sono così fortunato, mamma, che le mele non cadono molto lontano dall’albero.

Il significato più puro e più vero della parola “incondizionato” si può trovare solo nell’amore di una madre. Grazie per quella mamma.

Grazie per essere la prima casa del mio cuore. Buona festa della mamma!

Hai reso la nostra casa il posto più felice del mondo. Buona festa della mamma!

Mamma: la più bella parola del mondo, significa tutto: vita, amore comprensione, speranza, sacrifici.

Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me.

(Joseph Roth)

Non sempre ti dico quanto sei importante e speciale nella mia vita, ma, mamma, sappi che sono infinitamente grato per tutto ciò che sei e per chi mi hai insegnato ad essere.

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice.

(Adelbert von Chamisso)