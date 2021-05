Festa della mamma in Italia 2021: quando si festeggia, frasi di auguri, come e perché nasce FOTO ANSA

Quando si festeggia la festa della mamma 2021 in Italia, la data della festa della mamma, le frasi di auguri per la mamma, come e perché nasce. La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.

Quando si festeggia la festa della mamma 2021 in Italia

La data in cui in Italia si festeggia la festa della mamma 2021 in Italia è il 9 maggio. In Italia infatti la festa cade la seconda domenica di maggio. Le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in Italia si incominciò a festeggiare la festa della mamma: secondo alcune di esse la festa, inizialmente cadeva l’otto maggio, secondo altre, invece, sin dall’origine tale festa si celebrava nella seconda domenica di maggio.

Come nasce e storia della festa della mamma in Italia

La festa della mamma in Italia è nata a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l’altra invece a motivi religiosi. La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l’iniziativa di celebrare la festa della mamma a Bordighera.

La seconda risale all’anno successivo e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L’idea di don Otello Migliosi fu quella di celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o biologica ma nel suo forte valore religioso. Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto celebra ufficialmente la Festa con importanti manifestazioni a carattere religioso e culturale.

In questa occasione, i bambini offrono regali alle loro madri, come disegni o altri lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola. Comune è anche l’usanza di recitare poesie dedicate alla mamma, anch’esse studiate a scuola.

Frasi di auguri per la festa della mamma

Vediamo ora alcune frasi di auguri, scritte da personaggi celebri, da dedicare per la festa della mamma