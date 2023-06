Festa della Repubblica: le migliori frasi e citazioni per il 2 giugno

Senza dubbio quella del 2 giugno è una delle più importanti giornate di festa per noi italiani. Quella che si celebra oggi è la festa della Repubblica, nata per ricordare la nascita della Repubblica Italiana grazie al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Epicentro della festa è sicuramente Roma, con la parata militare lungo via dei Fori Imperiali e le iconiche Fecce Tricolori. Vediamo ora alcune delle migliori frasi e citazioni per la festa della Repubblica.

Festa della Repubblica: le migliori frasi di auguri

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Articolo 1 della Costituzione Italiana.

Una felice Festa della Repubblica ai cittadini liberi della Repubblica italiana di ieri e a quelli di domani. Siamo grati ai nostri predecessori e oggi festeggiamo fieri.

Buona Festa della Repubblica Italiana a noi tutti, che cerchiamo di essere all’altezza dei valori che ne hanno ispirato la costituzione.

Se oggi la sovranità appartiene al popolo, è perché quel lontano 2 giugno del 1946 gli italiani decisero di votare per la Repubblica, cambiando il corso degli eventi.

Eccoci qui, figli dei quella stessa Repubblica di tanti anni fa che voi antenati avete votato. Oggi vi ringraziamo con il cuore per la vostra lungimiranza. Buon 2 giugno!

Buona festa della Repubblica italiana a tutti coloro che credono nei valori della libertà, della giustizia e dell’uguaglianza.

La Festa della Repubblica è un’occasione per celebrare la nostra storia e il nostro futuro, auguri a tutti i cittadini italiani.

In questo giorno di festa, sentiamoci tutti più uniti e orgogliosi di appartenere a questa nazione, buona festa della Repubblica.

Festa della Repubblica: alcune citazioni