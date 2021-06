Si celebra ogni anno il 2 giugno la Festa della Repubblica. Si tratta di una ricorrenza celebrativa istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana perché proprio il 2 giugno di 75 anni fa gli italiani la scelsero come forma istituzionale con il referendum del 1946. E’ quindi il compleanno della Repubblica Italiana.

La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. La prima celebrazione avvenne già l’anno successivo: il 2 giugno 1947, mentre nel 1948 si ebbe la prima parata in via dei Fori Imperiali.

Festa della Repubblica, cosa accadde il 2 giugno del 1946

Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani furono chiamati a scegliere quale forma di Stato dare al Paese: monarchia o repubblica.

I sostenitori della repubblica scelsero il simbolo dell’Italia turrita, personificazione nazionale dell’Italia, da utilizzare nella campagna elettorale e sulla scheda del referendum sulla forma istituzionale dello Stato, in contrapposizione allo stemma sabaudo che rappresentava invece la monarchia.

Fu inoltre la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. Il risultato fu di 12.717.923 voti per la repubblica e 10 719.284 per la monarchia. Fu comunicato il 10 giugno 1946 e il 18 giugno la Corte di cassazione, dopo 85 anni di Regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana.

Il re d’Italia Umberto II di Savoia, per evitare che gli scontri tra monarchici e repubblicani si esacerbassero, decise di lasciare l’Italia e andare in esilio in Portogallo. Dal 1 gennaio 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, fu proibito ai discendenti maschi di Umberto II di Savoia l’ingresso in Italia. Il divieto è stato abrogato nel 2002.

Festa della Repubblica, la parata militare e le Frecce

Dal 1948 in occasione della Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali si tiene una parata militare per festeggiare.

Parata che dal 2013 è stata ridotta per motivi di contenimento della spesa. Durante la parata caratteristica è l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende inoltre la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana coinvolgono le Forze Armate, le Forze di Polizia della Repubblica, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale della Croce Rossa Italiana ed alcune delegazioni militari di ONU, NATO ed Unione Europea.

Nel pomeriggio vengono aperti al pubblico i giardini del palazzo del Quirinale, dove si esibiscono le bande dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.