Festa di San Giuseppe 19 marzo: frasi di auguri per la festa di San Giuseppe, dolci tipici e perché si festeggia oggi

Le più belle frasi di auguri per la festa di San Giuseppe del 19 marzo, i dolci tipici della tradizione e soprattutto il motivo per cui si festeggia proprio oggi. E’ anche la festa del papà, una ricorrenza diffusa in tutto il mondo ma in altri paesi la festa del papà è fissata per la terza domenica di giugno, in altri l’ultima domenica di luglio. In molti paesi di tradizione religiosa cattolica la festa è invece celebrata il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe padre putativo di Gesù Cristo.

Festa di San Giuseppe 19 marzo, perché si festeggia oggi

Il 19 marzo di festeggia solo nei paesi a tradizione cattolica, come Italia, Spagna e Portogallo (ci sono anche Andorra, Bolivia, Honduras, Liechtenstein, Canton Ticino in Svizzera e Vaticano). Il 19 marzo infatti, secondo la credenza, è la data della morte di San Giuseppe, “padre adottivo” di Gesù. Già nel 1871 la Chiesa lo aveva proclamato protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale.

Diceva papa Leone XIII: “In Giuseppe hanno i padri di famiglia il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d’amore, concordia e fedeltà coniugale; i vergini un tipo e difensore insieme della integrità verginale”.

Festa 9 marzo, i dolci tipici di San Giuseppe

Il dolce tipico della festa del papà e di San Giuseppe ha varianti regionali ma per lo più a base di creme, con impasto simile a quelle dei bignè. In particolare le zeppole. E’ tipico il dolce napoletano, che prende il nome di San Giuseppe. Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, con Maria e Gesù, San Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera. Sono realizzate con pasta simile ai bignè, di forma schiacciata, e possono essere fritte o al forno. Sopra viene posta di norma crema pasticcera e una amarena.

In Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta. In Emilia-Romagna il dolce tipico della festività è la raviola (piccolo involucro di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta).

Frasi di auguri per San Giuseppe

Vediamo ora alcune delle frasi di auguri per la festa di San Giuseppe: