Festeggiamenti Italia, a Milano 15 feriti in piazza Duomo: 3 gravi a causa di una bomba carta

Come era prevedibile purtroppo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei hanno causato anche dei feriti, soprattutto a Milano. E’ stata infatti un’esplosione di gioia, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti. Ci sono 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo. Si tratta di tre ventenni ricoverati d’urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

I festeggiamenti per la vittoria dell’Italia

Esplodono le piazze all’ultimo rigore che ha assegnato all’Italia la vittoria degli Europei: gioia incontenibile nei luoghi dove sono stati allestiti i maxi schermi, cori, urla, clacson, trombette fuochi d’artificio. I primi caroselli di auto sono partiti subito dopo l’ultimo rigore. Nel Paese c’è chi ha tifato la Nazionale lontano dalle strade, sventolando il tricolori dai balconi e al riparo dai rischi del Covid. E poi chi, al contrario, ha sfidato virus e assembramenti sognando la coppa europea davanti ai mega proiettori in luoghi pubblici all’aperto, sui lidi, nei bar, spesso sotto lo sguardo delle forze dell’ordine.

Italia vince gli Europei, la gioia nelle piazze

In tutto il Paese rafforzati i controlli per scongiurare il rischio di maxi assembramenti. L’invito è stato quello di festeggiare usando la mascherina, dispositivo che però nessuno ha usato. Roma è letteralmente impazzita nelle fan zone dedicate ai supporter, già collaudate in occasione della semifinale vinta dalla Nazionale contro la Spagna. La gioia dei tifosi è esplosa in particolare a piazza del Popolo – tra le più grandi aree allestite in Europa per questo tipo di evento – accessibile solo tramite prenotazione, con una capienza massima consentita di 2.500 posti. Altri mille in estasi ai Fori Imperiali.