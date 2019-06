Blitz dice

Emanuele Crestini uno di noi? Sindaco di Rocca di Papa, il 10 giugno l’edificio dove sono il Comune e una scuola investito da scoppio gas uscito da tubo bucato, Crestini resta, salva, aiuta, esce per ultimo. Muore di questo suo coraggio civile oltre che di ustioni. Non uno come tanti di noi ma uno dei pochi migliori tra noi.